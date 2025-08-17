Le suben al precio del servicio de taxi

Pasajeros de taxis de la ciudad de Tonalá denunciaron los abusos que estos cometen de manera frecuente. Aumentan el precio del servicio sin decir agua va.

Comentaron que un traslado normalmente tiene un costo de 30 pesos, ahora se está cobrando hasta en 50 pesos.

Los usuarios de taxis liderados por Miguel Ulloa García dijeron que este tipo de acciones abusivas no deben de suceder porque no existe ninguna aprobación de las autoridades del transporte.

Los denunciantes pidieron sanciones para los taxistas que, mediante los “chalanes”, suben el costo de los traslados cuando se les antoja.

Hicieron un último llamado a las autoridades del transporte en el estado, para que atiendan esta situación que se repite en determinado tiempo.