Leche para el Bienestar continúa en crecimiento

En 552 municipios prioritarios, la Leche para el Bienestar se mantiene a un precio de 4.50 pesos por litro del lácteo; en regiones de Chiapas, Guerrero y Oaxaca se vende a un precio preferencial de 6.50 pesos y en el resto del país a 7.50 pesos.

Leche para el Bienestar, organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), incorporó 500 mil 643 nuevas altas al padrón del Programa de Abasto Social durante el primer semestre de 2026, lo que permitió ampliar su cobertura y atención a siete millones 768 mil 305 beneficiarios.

En Chiapas se puede consultar el registro de las lecherías para conocer su ubicación en la página web del programa. Se encuentran en municipios como Tuxtla Gutiérrez, Tuzantán, Tzimol, Unión Juárez, Venustiano Carranza, Villaflores, Montecristo de Guerrero, El Parral, Mezcalapa, Emiliano Zapata, entre muchos otros.

Para acceder al programa, las personas interesadas deben presentar identificación oficial, CURP de todos los integrantes del hogar y comprobante de domicilio reciente.

En casos especiales, como mujeres embarazadas, personas con discapacidad o enfermedades crónico-degenerativas, también se solicita constancia médica.

El programa está dirigido a niñas y niños de seis meses a 17 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, mujeres de 45 a 59 años, adultos mayores y personas con condiciones de salud específicas.

Tras la entrega de documentos, se realiza un estudio socioeconómico y, en caso de ser aprobado, el beneficiario podrá recoger el producto en la lechería más cercana a su domicilio.

De acuerdo con este organismo federal, distribuyó 312 millones 413 mil 556 litros de leche, de los cuales 216 millones 410 mil 014 litros correspondieron a leche fluida y 96 millones tres mil 542 litros a leche en polvo, en la primera mitad del año.