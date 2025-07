Lectora de toda una vida de Cuarto Poder

“Abrir el periódico Cuarto Poder es despertar mis emociones, leer un artículo de Copainalá como pueblo mágico, sobre las artesanas que están vendiendo en un parque, sobre la cultura zoque que se niega a morir, ver a las cocineras del municipio que dan clases en Santo Domingo, es mi sueño que siga la cultura viva y eso lo hace Cuarto Poder”, así define la maestra Georgina Álvarez Aquino estas páginas editoriales.

En el 49 aniversario del periódico Cuarto Poder queremos reconocer a nuestros lectores y lectoras, porque como medio de comunicación consolidado a base de mucho esfuerzo y dedicación, informando de manera veraz, oportuna y objetivo, el principal objetivo es trascender a través de ellos y ellas, formar parte de su vida.

La maestra Geo, como todas la llaman, es un claro ejemplo de cómo esta casa editorial ha logrado ese objetivo. Desde hace muchos años, décadas incluso, ella comenzó a leer las páginas de Cuarto Poder gracias a su padre, que acostumbrada a leer periódicos nacionales y locales.

Desde la primera vez que lo leyó, le emocionó la pluralidad de la información; desde cine, cultura, arte, literatura, política, música, religión y más, compartiendo diversas visiones de cada uno de los ámbitos de la vida pública. No había un solo día que no leyera estas páginas.

Desde muy chica veía cómo su mamá recortaba algunas notas, las guardaba y hacia anotaciones en un pequeño cuaderno, un hábito que adoptó después ante todo un mundo de información que encontró a la mano.

Comenzó a recortar los artículos que más le gustaban, de todas las secciones, las pegaba en un cuaderno y hacía anotaciones. Sin darse cuenta fue llenando una libreta de 200 hojas, luego otra y otra, y seguía guardando artículos y páginas enteras. Parte de su hábito de organización, formó carpetas temáticas enteras.

Después de varios años, ha logrado formar un extenso e impresionante archivo con solo páginas y artículos de Cuarto Poder. “Todo es totalmente recortes de Cuarto Poder, de cine, de literatura, de política, de todo”, dijo.

Tiene los recortes en carpetas, con protectores, y algunos pegados en libretas. Unos los lleva a sus clases para compartirlo con sus alumnos, según el tema que vaya a tratar, por ejemplo, de geopolítica.

Sabe perfectamente el orden de sus carpetas; dónde está cada tema que le interesa para sus clases. Los lleva para que sus alumnos hagan un análisis, lo que los lleva a comprar más periódicos para buscar más información, le han llegado a decir que de esta forma no tienen necesidad de consultar internet.

Algo que la marcó es que leía los artículos y las columnas del obispo Felipe Arizmendi y otros personajes que hablaban sobre Jesús de Nazareth, los cuales recortó y guardó. Mientras iniciaba ese archivo su esposo cayó enfermo y tardó varios años.

Así fue que se convirtió en una investigadora de Jesús, incluso tiene toda una libreta con anotaciones y artículos, varios de Cuarto Poder, porque dice es un periódico muy diverso, no está casado con una ideología, todos los que escriben tiene una visión distinta.

La transición que ha tenido la generación y difusión de información hacia lo digital ha sido brutal, dice; y es que muchos medios de comunicación lo han hecho, pero no todo es tecnología, es bueno, los dispositivos electrónicos ayudan, “pero te quedas manco”, porque te quedas solamente con la mirada del que escribió lo que estas leyendo y no es tan fácil saber si es verdadero o no.

Actualmente las redes tienen contenidos muy buenos, pero es efímero, dice, el papel queda para siempre.