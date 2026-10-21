Leer nos permite trascender: Yamil Melgar

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, participó en la inauguración de la 13.ª Feria Internacional del Libro (FIL) de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), donde destacó que fomentar la lectura permite ampliar horizontes, despertar vocaciones y brindar herramientas para construir una sociedad más preparada y con mayores oportunidades.

Punto de encuentro cultural

Junto a Isela Ramírez Aguilar, presidenta de la Junta de Gobierno de la Unach; Rosa Isela Cruz González, coordinadora de Siresu ICyS y del evento; y Mey Lyn Wong Vázquez, secretaria de Educación y Cultura Municipal, Yamil Melgar agradeció a la universidad elegir nuevamente a Tapachula como sede de este encuentro, cuya programación comprende del 19 al 23 de octubre. Señaló que la ciudad, por su diversidad y ubicación geográfica, es un punto de encuentro cultural y educativo en la frontera sur de México.

El alcalde reiteró la disposición del Gobierno Municipal de sumar esfuerzos con las instituciones educativas para acercar el conocimiento, las artes y la literatura a la población. También expresó su deseo de que estas jornadas despierten un mayor interés por la lectura entre niñas, niños, jóvenes y adultos, además de impulsar el talento de escritoras y escritores de la región.

Programa

Con España como país invitado, la FIL ofrecerá en Tapachula 32 presentaciones de libros nacionales y locales, conferencias, talleres, cuentacuentos, exposiciones pictóricas y fotográficas, así como una sesión del Club de Lectores Ocelotes. El programa contempla la participación de más de 140 artistas, con actividades como el tributo a la música española, este martes a las 16:00 horas; la estudiantina del Centro Universitario de San Marcos de la Universidad de San Carlos de Guatemala; el coro universitario y el grupo folclórico del Campus IV.

Al realizar la declaratoria inaugural, Isela Ramírez invitó a la comunidad universitaria y al público a participar durante la semana, mantener el interés por los libros y dar mayor visibilidad a los autores del Soconusco. Por su parte, Rosa Isela Cruz reconoció las facilidades otorgadas por el Ayuntamiento y la colaboración de directivos, docentes y estudiantes para realizar este encuentro.