Leer y escribir libros sigue siendo un privilegio

Mientras que en China o Rusia se leen más de 8 libros al año, México alcanza un máximo de 4, una cifra que baja hasta 2 para el caso de Chiapas. Estos números, explicó el sociólogo Francisco Javier Pérez, están relacionados a las jornadas extenuantes y bajos salarios, pero también a las dificultes que encuentran los escritores para publicar sus obras.

Economía

En el marco del séptimo coloquio de Historia y sociedad en la literatura en Chiapas, el también escritor indicó que, en México, la gran mayoría de escritores publican sus libros con ahorros propios o préstamos, ya que la entrega total a la escritura no garantiza estabilidad económica.

Obstáculos

En ese sentido, señaló que una edición independiente, con 300 ejemplares, llega a tener un costo de más de 30 mil pesos. Por lo mismo, escritores primerizos no alcanzan a publicar un segundo libro por el esfuerzo que requiere.

“La precariedad no solo empobrece a los escritores, sino también al campo literario entero, pues solo se oferta lo que vende o lo que las convocatorias premian”, indicó Javier Pérez.

Detalló que muchas convocatorias oficiales, pese a promover la producción literaria, también encarnan una cierta forma de censura, al estipular de qué se debe escribir.

Al respecto, mencionó cómo el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (Pecda) de 2025, solicitaba textos que abordaran el tema de la migración y que mantuvieran vivas la esencia de las comunidades originarias.

Javier Pérez Pérez advirtió que limitarse a escribir lo que el poder determina podría ser una autocensura, “y se ha vuelto una lucha abrirnos camino”.