Legalizar autodefensas no es una solución

Tras los hechos violentos ocurridos el fin de semana pasado en Venustiano Carranza, donde pobladores se enfrentaron a presuntos integrantes de un grupo delictivo, dejando un saldo de dos fallecidos y varios lesionados, la presidenta del Congreso del Estado, diputada Alejandra Gómez Mendoza, señaló que las instituciones de seguridad ya están trabajando para erradicar la violencia, aunque descartó la posibilidad de legalizar sistemas de seguridad por usos y costumbres como el que opera en Nicolás Ruiz.

En entrevista, reconoció que los hechos son “lamentables” y explicó que, de acuerdo con la información preliminar, “el crimen organizado convergió con sus organizaciones sociales que están en una disputa añeja”. No obstante, destacó que la Secretaría General de Gobierno y Mediación (SGGyM) emitió un comunicado y que las autoridades competentes “están haciendo lo correspondiente”.

Trabajo diario

“La paz y la seguridad es un trabajo de todos los días. Pese a los esfuerzos de todas las instituciones de seguridad que día a día están dando la cara por la seguridad de las y los chiapanecos, es un trabajo diario. Reconozco la labor de estas instituciones e insisto: el día de ayer la Secretaría de Gobierno y Mediación hizo un comunicado y sé que están trabajando muy fuerte para la erradicación de la violencia en el municipio”, declaró Gómez Mendoza.

Ante la pregunta sobre municipios como Nicolás Ruiz, que han implementado guardias comunitarias bajo sistemas de usos y costumbres sin que sus integrantes sean policías certificados, la diputada presidenta fue tajante.

“Si nosotros abriéramos las puertas a un sistema de seguridad por usos y costumbres, entonces sería un poco complejo poder darle orden a lo que ya de por sí es muy complejo. Quienes tienen que estar a cargo del orden y la seguridad de nuestro estado obviamente tienen que ser las instituciones adecuadas”.

Añadió que es importante invitar a la ciudadanía a actuar de acuerdo con las autoridades y reconoció el esfuerzo de muchos municipios por salvaguardar la seguridad.