Legisladora acusa: me piden 70 % de moche

Después de que asumió sus funciones al interior del Congreso de Chiapas, Olga Mabel López Pérez, diputada local, denunció ante los medios de comunicación que su antecesora le estuvo solicitando la entrega de hasta un 70 % de moche del salario mensual, situación que fue expuesta ante diversas autoridades.

Denuncia

En la entrada del Poder Legislativo, en Tuxtla Gutiérrez, la diputada recordó que asumió sus funciones el pasado 10 de enero de este año después de la licencia que puso su compañera de fórmula, Martha Guadalupe Martínez Ruiz, quien solicitó separarse de sus actividades hasta por 125 días.

Detalló que acudió ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) para hacer la denuncia formal por violencia política en su contra; también le pidieron, agregó, que sostuviera en el Legislativo a un asesor.

López Pérez enfatizó que Martínez Ruiz puede regresar a sus funciones en el momento en que lo decida, pero no accederá ante los reclamos o exigencias para entregar el 70 % del sueldo. “Creo que como mujer hemos dejado sudor, lágrimas y hemos luchado para romper paradigmas, barreras, para decirle a la ciudadanía que también tenemos derechos”.

Llamado

La diputada Olga Mabel hizo un llamado para que sus compañeras legisladoras levanten la voz en caso de que sean víctimas de algún tipo de violencia. En su caso, remarcó, no es ninguna improvisada, pues tiene una licenciatura en Derecho, una maestría en Derecho Constitucional y Electoral, además de doctorados en Administración Pública y en Ciencias Políticas y Sociales.

Relató que a su teléfono celular le hicieron llegar un número de cuenta para transferir el 70 % de su salario, del cual, añadió, ni siquiera ha cobrado el primer mes. Comentó que recibió información que Martínez Ruiz regresará a sus funciones en la actual legislatura.

“Ella cree que voy a acceder a sus amenazas; como no me presté a ello, mandó a una de sus secretarias donde me da 12 horas para retirarme del Congreso porque no soy ya diputada”, refirió.

Petición

Finalmente, pidió a las autoridades encargadas de la impartición de justicia y de la parte electoral a que tomen el asunto como prioritario, debido a que tiene temor de regresar a sus actividades habituales al interior del Congreso, tomando en cuenta los años que lleva laborando para el Poder Legislativo.