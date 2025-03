Legisladores buscan eliminar el nepotismo y la reelección

Los diputados de la LXlX Legislatura del Congreso del Estado se sumaron a la modificación de los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución del país para prohibir la reelección y erradicar el nepotismo a partir del año 2030.

Los legisladores de las diferentes bancadas expresaron su respaldo a estas acciones impulsadas por la presidenta de la República.

Destacaron que la prohibición de la reelección de legisladores, presidentes municipales y regidores abona a la democracia.

Trabajan en los derechos

Precisaron que estas no son prohibiciones, más bien se trabaja en los derechos humanos de cada ciudadano.

“Este es un buen comienzo para combatir este tipo de corrupción hablando del tema del nepotismo. La administración pública no debe ser un negocio familiar, más bien debe ser otorgada a las personas que son aptas para desempeñar un cargo”, expresaron.

Destacaron que un principio como la reelección, que no es nuevo, no debe ser permitido, por ello esta reforma abre la puerta para que exista una democracia que no permita que unos pocos estén en el poder.

Nivelan “las canchas”

Con ello se nivela “la cancha”, a los participantes de los procesos de elección popular. La reforma pone candados para que cualquier partido no abuse de su posición

“No a la reelección, no al nepotismo, no a las ventajas que el poder en turno ofrece, la prohibición de la reelección inmediata da paso a la consolidación de un sistema más justo y equitativo.

“No se puede permitir estas prácticas arcaicas en la Nueva ERA de México y de Chiapas”, coincidieron los legisladores chiapanecos.

De esta manera, con 30 votos Chiapas se sumó a esta reforma y adición a los artículos arriba citados en materia de nepotismo y materia electoral.