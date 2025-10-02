Legisladores tienen pendiente la rendición de cuentas

Aunque han habido avances, el Congreso de Chiapas tiene importantes pendientes en lo que respecta a la rendición de cuentas, afirmó la diputada Jovannie Ibarra Gallardo del Partido Acción Nacional (PAN), durante la primera sesión del segundo año legislativo.

Avances

La legisladora local aseguró que si bien han habido avances en diversos rubros, las y los chiapanecos esperan mucho más de sus legisladores locales, sobre todo, en temas de combate a la corrupción y justicia social.

“Sin duda hemos tenido avances significativos en varios rubros legislativos que se habían dejado durante años en el cajón del olvido”, dijo.

“Pero también, hay que reconocerlo, seguimos teniendo pendientes importantes en lo que respecta a la rendición de cuentas y la revisión de decisiones pasadas que bien podrían reconsiderarse”, aseguró.

Finalmente, Ibarra Gallardo hizo un llamado a la nueva mesa directiva y a los órganos legislativos correspondientes a dar paso a las iniciativas que simplemente no han tenido trámite y se han dejado “en la congeladora”.

Precisó que entre los proyectos pendientes se encuentran la iniciativa para la integración, operación y funcionamientos de Organismo Públicos Intermunicipales, así como la reforma al artículo 54 de la Ley de Servicio Civil del Estado y Municipios de Chiapas en materia de salarios caídos para los trabajadores.

Además de la reforma a la Ley de Desarrollo Constitucional del Congreso para dar paso a la figura de los Grupos Parlamentarios Plurales y la reforma a la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable a fin de integrar definiciones esenciales, que, pese a su importancia, todavía no se encuentran en ley actual.