Legisladores tienen que demostrar madurez política

El debate nacional respecto de la reforma electoral, es una oportunidad para que el sistema político en México ratifique la madurez que le ha valido el reconocimiento internacional, explicó el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) Oswaldo Chacón Rojas.

El también investigador de procesos electorales dijo que el debate legislativo no deberá desviar la ruta de evolución que lleva México y los casos donde no existan consensos deberán ser acompañados de manera pacífica, por las rutas institucionales pertinentes.

Explicó que México es referente a nivel mundial por su democracia y organización de elecciones, por el principio organizativo: los procesos electorales son organizados por la propia gente.

Cuidar este modelo es responsabilidad de los partidos que acompañaron o se opusieron a la iniciativa de reforma electoral, desde la premisa que se busca que el modelo de poder político evolucione en positivo sin actos violentos.

Por ello realizó un llamado a la cordura entre la clase política estatal.

Agregó que “no bastan las políticas públicas, ahora es necesario tener interlocución para evitar imposición de modelos, sino construirlos desde el consenso, este es un modelo que está funcionando en la máxima casa de estudios de Chiapas”, dijo.

Es pertinente mencionar que en el escenario legislativo nacional se debate la viabilidad de la reforma electoral, que no alcanzó consenso, por lo que un llamado plan B con leyes secundarias podría tomar la mesa de debates.