Legislarán iniciativa de paridad efectiva

El Congreso del Estado de Chiapas se prepara para discutir en un periodo extraordinario, convocado para este jueves, la iniciativa de reforma constitucional y electoral enviada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que busca asegurar la participación efectiva de las mujeres en los cargos de elección popular y en la administración pública municipal.

Así lo informó Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, quien destacó que la iniciativa, calificada como histórica, responde a la necesidad de garantizar que la paridad de género no sea solo un principio enunciativo, sino una realidad tangible en los 124 municipios de la entidad.

“Convocamos a periodo extraordinario para el día jueves sobre temas de iniciativas de reforma a la ley de procedimientos electorales, pero también a la Constitución. Se están preparando todas las reformas necesarias para que pueda transitar esta iniciativa enviada por nuestro gobernador Eduardo Ramírez”, explicó la legisladora.

Tiempos

Castillo Atristain precisó que los tiempos legislativos son apremiantes, ya que el Congreso tiene hasta el 30 de septiembre para aprobar las modificaciones legales que permitan la implementación de esta reforma, misma que deberá estar lista antes de los próximos procesos electorales.

Al ser cuestionada sobre la aplicabilidad real de la reforma en los municipios del estado, la presidenta de la Mesa Directiva reconoció que uno de los principales desafíos será vencer las resistencias políticas que suelen surgir cuando se afectan intereses establecidos. No obstante, hizo un llamado enfático a las mujeres chiapanecas para que se sumen a este esfuerzo.

“Mucho vamos a necesitar de la ciudadanía, de la gente, porque evidentemente la resistencia siempre va a existir cuando se afectan intereses y sobre todo políticos. Yo quisiera pedirle a todas las compañeras chiapanecas que cerremos filas, porque al final esta reforma que envía nuestro gobernador es precisamente para asegurar de manera efectiva que la participación pública de las mujeres sea garantizada”, puntualizó.

Objetivo

La iniciativa, que modificaría la Constitución Política del Estado y la Ley de Procedimientos Electorales, busca establecer mecanismos claros y vinculantes para que los partidos políticos y las autoridades municipales garanticen la postulación y designación de mujeres en igualdad de condiciones que los hombres.