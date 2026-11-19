La iniciativa de la ley para la administración y destino de bienes asegurados impulsada por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, fue dada a conocer en el pleno y será analizada por los diputados antes de su aprobación, informó la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain.

Fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública, que será la encargada de analizarla, elaborar el dictamen y ponerlo a consideración del pleno.

En entrevista, Castillo señaló que esta propuesta forma parte de los temas que se abordaron en la plenaria con el mandatario al inicio del periodo.

Explicó que la iniciativa busca armonizar la legislación estatal con el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues muchas de las figuras jurídicas que plantea ya existen a nivel federal.

La diputada aclaró que la ley de administración de bienes es un concepto distinto al de la ley de extinción de dominio y que la que se está discutiendo es la primera.

Además, mencionó que en el Congreso ya se encuentran otras dos iniciativas relacionadas con la reforma a la ley de salud; en cuanto a establecimientos de bebidas alcohólicas y licencias, temas que impactan en la lucha contra los “after” y el clandestinaje.

Castillo subrayó que la ley por sí sola no resuelve los problemas, sino que se requiere un trabajo integral de varias instituciones.

Ante las inquietudes de la ciudadanía sobre una posible pérdida de inmuebles o bienes, la presidenta pidió a la población leer la iniciativa y no dejarse guiar por la desinformación.