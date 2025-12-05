Legislativo reconoce logros del Ejecutivo estatal

En el marco del primer año de gobierno encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, diputadas integrantes de la LXlX Legislatura expusieron que existen logros palpables y que tienen un impacto profundo en la población.

Marcela Castillo Atristain, diputada local consideró que han sido muchos logros que son palpables, no solamente en el tema de seguridad que era uno de los principales compromisos que se tenía con el pueblo chiapaneco y que al día de hoy son una realidad.

“Gracias a esa tranquilidad y las horas serenas que regresaron a nuestro estado, es posible también que podamos desarrollar otras actividades que habían estado paradas durante mucho tiempo, como es el tema del turismo”, expresó.

El Congreso, un aliado

Dijo que a lo largo de este año se ha desarrollado un trabajo muy grande encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha encontrado en el Congreso del Estado un gran aliado para sacar adelante las iniciativas que han hecho posibles grandes cambios y reformas que al día de hoy, no solo se ven en la Constitución, sino en el beneficio de la gente.

“Estamos hablando de temas como protección a los derechos de las mujeres, de temas como las reformas jurídicas de protección a los temas de la niñez y los adolescentes, así como del impulso al sector turístico y el desarrollo económico de nuestro estado”, indicó.

Un año con mucho trabajo

En este mismo sentido, la diputada Getsemaní Moreno Martínez del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) expuso que el gobernador ha trabajado de tal manera en que lo que se promete se cumple y “nuestro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar precisamente es un vivo ejemplo” de esa frase.

“¿Qué decir de este primer año? Tuvimos un año increíble, intenso, con mucho trabajo”, refirió la legisladora local.

Destacó que todo el gabinete legal y ampliado ha seguido esa línea y ejemplo de acción, donde los 124 municipios son beneficiados con diferentes proyectos, tanto en la niñez, en los adolescentes, las juventudes, las mujeres y por supuesto nuestros adultos mayores.

Aseguró que la infraestructura en Chiapas también está siendo una prioridad.

Reconocimientos

“La educación en Chiapas y proyectos como Chiapas Puede han hecho que tengamos reconocimientos a nivel nacional, pero también con las estrategias en temas de derechos humanos y el medio ambiente”, comentó.

Como punto primordial, expresó que aparte de la seguridad está la participación activa de la ciudadanía, la cual deberá estar informada y apoyando los proyectos que está realizando el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Para la diputada Valeria Santiago Barrientos, del Partido Verde, manifestó que “antes de que llegara el doctor Eduardo Ramírez estábamos en una etapa muy complicada de ingobernabilidad, falta de seguridad, pero ahora el estado es uno de los los lugares más seguros a nivel nacional y esto sin duda es un logro del gobernador y de los compañeros que integran el gabinete de seguridad.

“Pero también como chiapaneca, como madre de familia, agradecemos este gran esfuerzo que se está haciendo por la gobernabilidad, la paz y la seguridad en nuestro estado”, refirió.

Paridad de género

Reconoció que el gobernador es una persona que comprende a la perfección cuando el liderazgo de una mujer es nato. “El hecho de que las incluya en todas las actividades, él se siente siempre muy orgulloso de las mujeres líderes que realizan diferentes actividades y, sin duda, me siento muy orgullosa de de que así sea, es un gobernador progresista con una visión humanista y es eso abre muchas puertas y eso también brinda muchos espacios a mujeres”.

“Seguiremos trabajando de la mano, sumando a su lado todas aquellas iniciativas que puedan ser en beneficio de las chiapanecas, los chiapanecos y sobre todo de la niñez”, concluyó.