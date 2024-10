Lejos de una cobertura total de acceso al agua

El problema del acceso al agua afecta a todos, pero más a unos que a otros. El libro “Derecho al agua y garantías. Un análisis acerca de su justiciabilidad como asignatura pendiente”, expone dicha problemática y propone desde lo jurídico algunos elementos que harán eficaz este derecho de acuerdo al reconocimiento constitucional que se le ha dado hace más de una década.

Investigador

Este libro es de la autoría del docente e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Luis Manuel Martínez Vela, quien lo presentó en el marco de la 11ª Feria Internacional del Libro de esta máxima casa de estudios.

“El problema del agua es evidente y surge de la necesidad de todos; cuando se da la reforma de 2012 no se le acompaña de una ley reglamentaria, el Legislativo ha incurrido en una omisión, para los juristas es un problema grave y por qué no decirlo también de las garantías que para muchos no son accesibles”, expuso.

Actualmente la vía no jurisdiccional, las Comisiones y Procuradurías de la defensa de los derechos humanos, han hecho una labor importante al emitir recomendaciones a instancias como la Conagua y a los municipios para exigir el cumplimiento de las obligaciones que tienen suscritas.

“Sin embargo, estamos aún lejos de cumplir con los parámetros que nos brinden un acceso a todos, en el que podamos disfrutar de esta y del saneamiento, pero hemos avanzado de manera progresiva”, sostuvo en su intervención.

Indicó que el libro habla del juicio de amparo para hacer valer el derecho al agua, un proceso técnico y costoso, que muchas veces se tiene que recurrir a un especialista para poder instrumentarlo.

También está la vía no jurisdiccional, que son las recomendaciones que se emiten con motivo de una queja que presenta el ciudadano, estas son más accesibles, aunque al final no son vinculantes.