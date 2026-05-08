Lekil Kuxlejal, referente a nivel nacional: IAP

Chiapas es un referente nacional en la aplicación de la filosofía del Lekil Kuxlejal, el “Buen Vivir”, expuso la directora general del Instituto de Administración Pública del Estado (IAP) de Chiapas, Lysette Raquel Lameiro Camacho, quien dijo expondrá el modelo en Puebla y Sonora.

Durante su participación en el podcast Platicando con el Jaguar, conducido por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la funcionaria detalló que una de las materias con mayor demanda en los posgrados del instituto es la de Municipalidad, justamente porque en el artículo 115 constitucional descansa la primera línea de contacto con la ciudadanía y los servicios públicos esenciales.

Lameiro Camacho explicó que la falta de conocimiento de los procesos administrativos en los ayuntamientos genera recurrentes observaciones por parte de los órganos fiscalizadores.

“Hay mucha voluntad, pero a veces no saben hacer los procesos. Invitan al compadre: ‘como tú me hiciste bien mi casa, vas a ser el de obras públicas; como tú sabes un poquito de contabilidad, vas a ser mi tesorero’. Y no es que no quieran hacer las cosas bien, sino que no saben los procedimientos, y por eso hay tantas observaciones después de la Auditoría del Estado y de la Federación”, señaló.

Frente a ese diagnóstico, sostuvo que la actual administración ha apostado por fortalecer al cabildo y a las estructuras municipales mediante maestrías con una duración de un año cuatro meses y 17 materias, incluyendo inglés, donde las especialidades en Administración y Políticas Públicas, así como en Educación Pública, concentran la mayor matrícula.

Expansión del Lekil Kuxlejal

La titular del IAP Chiapas anunció que viajará próximamente a Puebla por invitación del gobernador Alejandro Armenta para impartir una plática sobre el “Buen Vivir”, concepto que el Ejecutivo estatal ha impulsado como eje transversal de su gobierno y que Lameiro describió como una herencia de la filosofía maya prehispánica adoptada por pueblos tsotsiles, tseltales, zoques y choles.