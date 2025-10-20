Lekil Kuxlejal resuena en la FIL Monterrey

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Monterrey (FIL Monterrey), el secretario de Educación, Roger Mandujano, presentó ante catedráticos, estudiantes y comunidad académica la visión de Chiapas hacia una educación con conciencia, cimentada en el principio del Lekil Kuxlejal —el buen vivir—, eje rector de la “Nueva Era” de la transformación educativa.

Durante su participación en uno de los foros más importantes del país, el titular de la dependencia destacó que el Lekil Kuxlejal se consolida como un principio filosófico y ético que orienta el nuevo modelo educativo chiapaneco, conocido como “Pedagogía de las Conciencias”, una propuesta que coloca al ser humano y a su entorno en el centro del aprendizaje.

Visión educativa

Mandujano Ayala explicó que esta visión educativa, inspirada en la cosmovisión maya-tsotsil, integra el pensamiento y los saberes ancestrales como bases de una educación intercultural, inclusiva y humanista, en concordancia con la política educativa del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

“La verdadera inclusión es bidireccional: se construye en el diálogo de saberes, donde enseñan tanto quienes aprenden como quienes enseñan. Los pueblos y comunidades nos muestran que educar también es armonizar con la naturaleza y con las necesidades del ser humano”, expresó el secretario durante su ponencia.

El titular educativo detalló que la Pedagogía de las Conciencias se fundamenta en cuatro pilares que resignifican la idea del buen vivir como una práctica cotidiana que promueve la solidaridad, la autonomía y la armonía con la Madre Tierra, pilares que inspiran al actual Gobierno Estatal en su visión de transformación social.

Aprendizajes

Asimismo, compartió los aprendizajes derivados del diálogo sostenido con Jacinto Arias, primer indígena egresado de la Universidad de Princeton, quien le transmitió el sentido profundo del Lekil Kuxlejal como una forma de vida que equilibra tres dimensiones: la espiritual y ancestral (ch’ulel, el alma), la ecológica (Jme’tik Ch’Balamil, la Sagrada Madre Tierra) y la comunitaria (la conciencia compartida).

Durante su exposición, el secretario también presentó otros conceptos que sustentan esta filosofía educativa: Ich’el ta muk’, respeto profundo al otro y reconocimiento de su grandeza; K’uxubinel, sentir el dolor ajeno como expresión de empatía y amor; Lekil Chanel, el buen aprendizaje, entendido como un acto colaborativo y solidario.

En este contexto, Mandujano Ayala formalizó una alianza de voluntades con el Tecnológico de Monterrey para fortalecer la cooperación académica y los proyectos de alfabetización y formación docente, alineados con la meta estatal de lograr que Chiapas levante bandera blanca en materia de alfabetización.