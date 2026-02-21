Lengua materna, una barrera escolar

En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, la directora del Centro Estatal de Lenguas, Artes y Literatura Indígena (Celali), María de la Flor Gómez Cruz, visibilizó las complicaciones que enfrenta la niñez en las escuelas de comunidades originarias de Chiapas, al no recibir educación en su lengua materna.

Gómez Cruz señaló que pese a los avances normativos, la realidad en las aulas continúan con una barrera lingüística, cuando los niños y niñas ingresan a la educación inicial o primaria, llegan a centros educativos y se encuentran con profesores que no hablan su lengua originaria.

El derecho de cada niño

“El derecho de cada niño o niña es que sea instruido en su origen y el profesor que está a cargo de esa enseñanza debe conocer la lengua y la cultura de la comunidad. Sabemos que esto aún no ocurre, hay una gran tarea pendiente”, expresó.

La directora del Celali explicó que esta ruptura en la comunicación no solo afecta el rendimiento académico, sino que impacta directamente en el desarrollo cognitivo y emocional de los infantes, ya que “rompe con su modo de vida, con su modo de sentir y de pensar”.

Uno de los problemas estructurales que persiste es la asignación de docentes, “los profesores del medio indígena están ubicados en comunidades en donde no hablan la lengua que los alumnos hablan”, afirmó.

Padres de familia

A esta problemática se suma la percepción de muchos padres de familia, quienes ante una sociedad predominada por el uso del español, optan por dejar de enseñar su lengua a los hijos para evitar que enfrenten discriminación o dificultades a futuro.

Gómez Cruz expuso que esta problemática deriva en deserción escolar, pues al no comprender la lengua de instrucción, transgrede la identidad del menor y limita sus posibilidades de aprendizaje.

No obstante, destacó que existen iniciativas tanto del Estado como de la sociedad civil que trabajan para revertir esta dinámica. Insistió en que la solución no recae únicamente en las políticas públicas, sino en una toma de conciencia a nivel general.