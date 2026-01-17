Lenia Batres se reúne con habitantes de La Candelaria

A través de sus redes sociales, Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó que tuvo una plática con representantes de la comunidad indígena de La Candelaria durante el martes 13 de enero.

Según informó la ministra, la conversación trató sobre la demanda de amparo que tiene la comunidad por la entrega de presupuesto y reconocimiento de autogobierno. Dicho amparo fue atraído por la SCJN en julio de 2025 en una resolución emitida por la primera sala.

Desde 2021, la comunidad de La Candelaria inició procesos para que tanto el Congreso de Chiapas como el Ayuntamiento de San Cristóbal los reconozcan como autoridad y se les entregue una parte proporcional del presupuesto municipal.

Después de recibir una respuesta negativa de parte del nivel municipal y estatal, se inició un proceso judicial para exigir su derecho a la autodeterminación, siguiendo el ejemplo de municipios del estado de Michoacán.

En 2024, uno de los representantes explicó que la decisión se derivó del abandono municipal de más de 30 años, además de que especifico que, pese a que en la comunidad habitan más de tres mil personas, sólo la mitad decidió buscar la autonomía.

La Candelaria es la primera comunidad que decide separarse del municipio de San Cristóbal y llamaron a que otras comunidades sigan su ejemplo para buscar mejores condiciones de vida.