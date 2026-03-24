Lentitud en plataforma retrasa declaraciones

Emprendedores, empresarios y comerciantes piden al Servicio de Administración Tributaria (SAT) corregir problemas en la plataforma para que puedan hacer sus declaraciones en tiempo y forma, toda vez que el plazo se acorta más ante la cercanía del 31 de marzo como fecha límite, los contribuyentes y en particular los contadores públicos señalan que esas irregularidades han impedido cumplir con su propósito y avanzar con la presentación de sus declaraciones.

Los contribuyentes señalan que el portal electrónica del SAT presenta constantes fallas en algunos casos, no la caída total pero no es un funcionamiento correcto en su totalidad, aunque tampoco las fallas son nuevas; sin embargo, este tipo de situaciones pone en riesgo que se cumpla con el deber del pago de impuestos.

A casi una semana de que se venza el plazo para la declaración anual 2025 que corresponde a las personas morales, el panorama para muchos es complicado por la situación que señalaron con la plataforma del SAT, algunos lo han intentado, pero no han tenido éxito.

El especialista en ciencias contables, financieras y fiscales, director de AFJ Consultores, el contador público Fidel Moreno de los Santos, advirtió que conforme avanzan los tiempos hay más saturación porque todos quieren cumplir con el deber, sin embargo, se han presentado en el sistema lentitud y errores haciendo que las empresas no puedan completar el proceso.

Dijo que ya en la última semana completa antes del martes 31 de marzo, la situación no es distinta, no se puede cargar la información, lo que impide el envío de declaraciones y esa falla técnica es un impedimento, preocupa lo que está ocurriendo porque consideró que a la fecha quizás un 20 % de las personas morales han cumplido con la declaración mientras que el resto aún está pendiente.