Lento el avance en el cerro Juárez

La obra de reparación de la carretera en el cerro Juárez de Ocozocoautla provocada por las inclemencias del tiempo en el mes septiembre es demasiado lenta, expresaron usuarios de esta vía. También han manifestaron que el gasto de peajes es un impacto para su bolsillo.

Luego de que un dren pluvial bloqueado por material pétreo transportado por las corrientes de agua generadas por una fuerte lluvia, la curva del km 99+200 de la vía sufrió un desplome de tierra que afectó a esta carretera, dejando incomunicadas a algunas comunidades cercanas.

Impacto a su economía

Tras lo anterior, a más de un mes, usuarios catalogan como lento el avance de la Secretaria de Infraestructura Comunicaciones y Transporte (SICT), lo cual sigue impactando en la economía ya que deben erogar en peajes constantemente para viajar a la capital y viceversa.

Los responsables de la obra de ingeniería expusieron que realizan la colocación de cuatro muros tipo gabión, con una distancia de ocho metros entre sí para reforzar la zona. Igualmente trabajan en un cuarto muro para darle firmeza al siguiente tramo con daños.

La obra que continúa en proceso deja la incógnita del tiempo que tomará reestablecer la circulación, ya que hasta el momento no existe un informe claro y con una fecha de entrega.