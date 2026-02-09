Leticia Molina, reina del Carnaval Tancoy 2026

Leyla Leticia Molina Santiago, fue presentada como reina del tradicional Carnaval Tancoy 2026 en Las Rosas.

Las autoridades dieron a conocer que durante su reinado asumirá la importante encomienda de ser portavoz y embajadora de las tradiciones, representando con dignidad, compromiso y orgullo, la riqueza cultural e identidad de Pinola.

Reconocieron en ella su entusiasmo, la responsabilidad y el profundo amor por las costumbres, valores que reflejan el espíritu de la gente y que da vida a cada una de las festividades.

Las actividades del carnaval se realizarán del 15 al 19 de febrero, “días llenos de tradición, música, color y alegría”.

Festividad

El Carnaval Tancoy 2026, es una de las festividades tradicionales mas representativas de la región, con actividades religiosas, culturales y artísticas, así como deportivos y recreativos.

En las actividades participan autoridades, instituciones educativas y agrupaciones culturales, y la presencia de los personajes de Tancoy, música de marimba, danzas folclóricas y recorridos festivos por calles y barrios.