Levanta Profepa clausuras en el Suchiate

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) procedió al levantamiento de los sellos de clausura de los trabajos de captación del río Suchiate para el Distrito de Riego 046 y de la maquinaria, con lo cual se reanudó la dotación de agua a los productores.

El presidente de la Unión de Ejidos “David Rey González”, José Manuel Ovalle Sosa, reconoció la voluntad de las autoridades federales y la intervención del Gobierno del Estado y Municipal, que permitió solucionar el problema que incluso llevó a que cerraran el puente internacional “Suchiate II”.

Liberación

Este jueves por la tarde, personal de la Profepa acudió a levantar los sellos y las mantas de clausura que había colocado, en presencia de dirigentes ejidales y de la Asociación de Productores de Plátano del Soconusco, quienes eran los más afectados.

El viernes pasado se realizaron las clausuras de los trabajos presuntamente basados en violaciones a la Ley Ambiental, lo que motivó el inicio de protestas de los productores que durante dos días bloquearon la aduana del puente internacional Suchiate II.

Valle Sosa reconoció la determinación de la Profepa para agilizar la solución, toda vez que miles de productores de banano, plátano, mango, maíz y pasto de ganado resultarían afectados al no tener acceso al agua.

Permisos

Los productores señalaron que año con año vienen realizando trabajos en la rivera del río Suchiate, con canales para que el agua ingrese a la captación.

Para realizar dicha acción cuentan con la autorización de autoridades de México, Guatemala y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por ello, ante la clausura protestaron mostrando la documentación correspondiente relacionada a los permisos y concesiones en regla, lo que permitió la rápida solución.

Los productores también reconocieron a los medios de comunicación que dieron a conocer la problemática.