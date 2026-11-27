En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la senadora Sasil de León alzó la voz en el pleno del Senado de la República para hablar sobre una de las poblaciones más vulnerables las mujeres migrantes.

Explicó que la conmemoración es un momento de reflexión para mejorar las condiciones de vida de todas las féminas, garantizando también la eliminación de toda violencia.

En ese mismo marco es pertinente exponer las condiciones de las mujeres migrantes, quienes enfrentan riesgos, violencia y discriminación durante su tránsito, por lo que proteger sus derechos y garantizar su seguridad es una responsabilidad que no podemos ignorar.

“Hablar de mujeres migrantes es hablar de dignidad, de justicia y del derecho de toda mujer a vivir libre de violencia”, sostuvo de manera enérgica desde la máxima tribuna del país.

Recordó que cada 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que llama a reflexionar sobre los retos que aún enfrentamos y, sobre todo, a actuar para construir una sociedad más justa e igualitaria.