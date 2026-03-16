Levantan 800 kilos de basura en Puerto Arista

Habitantes de Puerto Arista (en Tonalá) llevaron a cabo una campaña de limpieza integral en la que se levantaron alrededor de 800 kilos de basura y se depositaron en el basurero municipal.

Las acciones se desplegaron en alrededor de 32 hectáreas, y el trabajo de la población se extendió a lo largo de 7 kilómetros de playa. El propósito fue mitigar el daño que generan los residuos sólidos.

También la recolección de la basura se extendió en alrededor de mil 500 metros en la parte urbana, sobre todo, en la parte del bulevar Mariano Matamoros.

Apoyo local

Los habitantes de Puerto Arista se sumaron a las labores de limpieza, como parte del proyecto “Marea Preventiva” en vísperas de la llegada de la Semana Santa.

Lo que representa la playa en materia turística y ambiental, informó la población, también representa una responsabilidad para cuidar los recursos naturales, tomando en cuenta que la actividad turística es una de las fuentes de derrama económica en la zona.

La campaña de limpieza, se detalló, también es un acto de empatía con las instituciones que deseen colaborar, sin que tengan que implementar acciones punitivas.

De hecho, mostraron su descontento con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la reciente decisión que se tomó respecto de la prohibición de vehículos motorizados y de eventos masivos.

En un documento compartido, la población enfatizó que “mucha de la basura que llega a esta playa se arrastra por efecto del oleaje y corrientes marinas en temporadas en que ocurre el fenómeno natural conocido como mar de fondo”.

Por esa razón, la población exhortó a las personas que visitarán Puerto Arista en el próximo periodo de vacaciones a que contribuyan con el lugar para evitar que dejen tirados sus residuos.