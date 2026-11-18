Tras la firma de cuerdos para el restablecimiento de los servicios integrales de salud y medicamentos con funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), la tarde de este martes se levantó el bloqueo que trabajadores jubilados y pensionados mantenían en la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) en Puerto Chiapas.

El subdirector de Servicios de Salud de la paraestatal, Rey Ridaura López, firmó el acuerdo con los trabajadores y a partir de este miércoles podrán acudir a recibir atención y obtener los medicamentos que requieran, además de servicios de hospitalización, laboratorios y especialidades.

“Se acordó reactivar los servicios y con ello, se decidió concluir con el bloqueo a la TAD”, explicó uno de los representantes de los trabajadores, César Mendoza.

Acuerdos

Tras varias horas de negociación y existir el compromiso también del sanatorio Santa Fe de brindar los servicios de hospitalización, urgencias y hemodiálisis, especialidades médicas y medicinas, se firmó el documento correspondiente, por lo que esperan que sea definitivo y no tengan que volver a manifestarse.

Señaló que en cuatro ocasiones anteriores accedieron a acuerdos verbales que no tuvieron resultados duraderos, por lo que ahora se firmó un acta oficial por parte de Pemex que les garantiza los servicios integrales de salud a los que tienen derecho.

Esta misma tarde se reanudó el ingreso y salida de carros pipas para la distribución de combustibles a las gasolineas de la región del Soconusco, Costa y Sierra, descartándose un desabasto.