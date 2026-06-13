Levantan cacharros de municipios fronterizos

Más de 81 toneladas de cacharros fueron levantadas en cuatro municipios fronterizos, en el marco de una campaña intermunicipal de prevención de enfermedades transmitidas por vectores, informó la Jurisdicción Sanitaria VII.

Precisó que con la participación de autoridades municipales de Metapa de Domínguez, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo y Suchiate, se realizaron las acciones para la eliminación de criaderos del mosco Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Ante el inicio formal de la temporada de lluvias, se incrementa la presencia del zancudo, siendo la descacharrización prioridad para la prevención, ello junto con el saneamiento básico y limpieza de patios.

Piden participar

Por ello, la institución de salud pidió a la población que participe en las campañas que se vienen realizando en los diversos municipios de toda la región del Soconusco.

Esto se suma a los programas de termonebulización, nebulización y atención a las fuentes de agua que realizan brigadas en colonias y comunidades consideradas como prioritarias ante la presencia del zancudo.

Precisó que las acciones se realizan en forma permanente, tomando en consideración que esta es una zona endémica de dengue.