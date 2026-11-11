Levantan plantón en Isstech; revisarán descuentos

Maestros jubilados y pensionados levantaron el plantón que sostenían en las oficinas administrativas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech) en Tapachula, luego de que las autoridades se comprometieron a presentar su solicitud a la Junta Directiva la cual determinará lo conducente pero hasta el 2027.

De acuerdo con el documento firmado por la subdirectora de Prestaciones Socieconómicas del Isstech, Adriana Guillén Hernández, la Junta Directiva será quien determinará lo relacionado con la retención del cinco por ciento por concepto de servicios médicos que se aplica al bono docente.

El representante del Frente Democrático por la Defensa del Maestro Jubilado y Pensionado, Luis Manuel Estudillo Franco, explicó que el acuerdo es para que se “elimine la retención para los bonos anuales adquiridos por logros sindicales que perciben los jubilados y pensionados”.

El documento les fue entregado a los manifestantes quienes recibieron de recibido y tras ello, determinaron levantar el plantón que habían iniciado la mañana del lunes, aunque sin afectar los servicios médicos y de hospitalización.

Indicaron que esperan respuestas positivas por parte de la Junta Directiva del Isstech, tanto a esa como a otras peticiones, como el incremento al bono anual del maestro y el pago con tabulador.