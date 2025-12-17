Levantan primera bandera blanca por la alfabetización

En un ambiente de emoción y orgullo comunitario, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó en el municipio de Nicolás Ruiz el levantamiento de la primera bandera blanca conmemorativa por la alfabetización. Al referirse a este momento, destacó que se trata de un paso firme en la transformación del estado y subrayó que uno de sus mayores anhelos es que el gobierno de la Nueva ERA sea recordado por vencer la ignorancia y devolver la esperanza de una mejor calidad de vida al pueblo chiapaneco.

“Trabajo para construir un mejor Chiapas y estoy convencido de que vamos por el camino correcto. Así lo sienten mi corazón, mi alma, mi espíritu y mi conciencia. No bajaré la guardia y, con esta misma convicción, concluiré mi gestión en diciembre de 2030, cuando me pararé de frente y los miraré a ustedes, a sus hijas, hijos, nietas y nietos para volver a decir: ¡Chiapas, palabra cumplida! Felicidades, Nicolás Ruiz, por este gran paso que dieron”, expresó.

Nicolás Ruiz, primer municipio libre de analfabetismo

Durante este acto, en el que también se develó una placa conmemorativa que reconoce a Nicolás Ruiz como el primer municipio libre de analfabetismo en el marco del programa estatal Chiapas Puede, el mandatario felicitó a las y los habitantes por abrir su conciencia y convertirse en ejemplo de organización para abatir el rezago educativo. Puntualizó que esta estrategia continuará fortaleciéndose, con la meta de que el próximo año Chiapas en su conjunto levante bandera blanca, como símbolo de que todas y todos saben leer y escribir.

Tras escuchar los testimonios de personas beneficiarias de Chiapas Puede, el director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Armando Contreras Castillo, celebró los esfuerzos del gobierno de Eduardo Ramírez a través de este programa, el cual calificó como un referente nacional al posicionar a la entidad como líder en alfabetización. Informó que en 2025 se ha logrado alfabetizar a 90 mil 446 personas, cifra que contrasta con las seis mil personas atendidas durante todo el año anterior.

Asimismo, felicitó al pueblo de Nicolás Ruiz por convertirse en el primer municipio en vencer la ignorancia. “Esta es la fuerza de la organización de las comunidades indígenas y de la determinación de un pueblo que quiere aprender a escribir su propia historia. Son un ejemplo para que los otros 123 municipios también levanten bandera blanca y se declaren libres de analfabetismo”, afirmó.

Avances

Por su parte, el secretario de Educación estatal, Roger Mandujano Ayala, enfatizó que, después de recuperar la paz, el gobierno de la Nueva ERA ha derrotado a otro enemigo en Nicolás Ruiz: la ignorancia. Detalló que, mediante Chiapas Puede, 680 mujeres y hombres aprendieron a leer y escribir, lo que ha convertido al municipio en una auténtica comunidad de aprendizaje. “Esta bandera blanca también es un logro colectivo de su gente”, destacó.

El director general del Instituto de Evaluación, Profesionalización y Promoción Docente de Chiapas, René Gregorio Velázquez Santiago, señaló que Chiapas Puede representa un verdadero acto de justicia social al garantizar el derecho a la alfabetización. Resaltó el trabajo coordinado con las autoridades ejidales para alcanzar la meta de que cada familia aprenda a leer y escribir y tenga una vida más digna.

A su vez, el presidente municipal de Nicolás Ruiz, Audelio Jiménez Gómez, destacó que el programa de alfabetización ha generado resultados visibles al permitir que personas adultas accedan al conocimiento básico de la lectura y la escritura. Indicó que este esfuerzo colectivo hizo posible izar la bandera blanca en alfabetización y manifestó el interés de la comunidad por continuar su formación educativa.

El comisariado de bienes comunales de Nicolás Ruiz, Amadeo López Méndez, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez el respaldo otorgado a través del programa Chiapas Puede, el cual ha impulsado avances significativos en la educación del municipio durante el primer año de gobierno. Asimismo, reconoció los apoyos productivos que han contribuido al desarrollo local.