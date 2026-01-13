Levantan segunda bandera blanca por la alfabetización

En el municipio de Huixtán, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el levantamiento de la segunda bandera blanca por la alfabetización, en el marco del programa Chiapas Puede, y señaló que este logro simboliza que, gracias al esfuerzo conjunto, se ha ganado la batalla contra la ignorancia. Destacó que una de las aspiraciones del gobierno de la Nueva ERA es que más personas aprendan a leer y escribir, al considerar que la alfabetización sienta las bases de un Chiapas con justicia social, donde los pueblos vivan con mayor conciencia, libertad y una perspectiva de futuro más sólida.

“Quiero que haya progreso, que aprendan a leer y escribir, que aprovechen esta oportunidad, la cual no sabemos si se volverá a presentar. Nadie sabe qué pasará en Chiapas después del 2030, pero tengo muy claro que este es mi presente y todo lo que pase ahora es mi responsabilidad. Ustedes me tienen que ayudar a sacar adelante a Chiapas, por eso aprovechen las becas. Si no lo hacemos ahora, no lo vamos a hacer nunca. Este es el compromiso que quiero asumir junto con ustedes”, expresó.

Respaldo y acompañamiento federal

En este contexto, el mandatario destacó el respaldo y acompañamiento que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, brinda a Chiapas en materia educativa, al puntualizar que el trabajo en unidad es fundamental para erradicar el rezago en este rubro. Aseguró que el estado cuenta con un gobierno humanista que actúa sin simulaciones, por lo que cualquier autoridad puede constatar los resultados positivos de esta estrategia de alfabetización.

Durante el encuentro, Ramírez Aguilar también entregó becas Rosario Castellanos, distribuyó kits invernales a personas en condiciones de vulnerabilidad, anunció acciones de infraestructura educativa y de agua potable, y recorrió el aula móvil de capacitación para el empleo, así como las unidades de servicios médicos.

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, informó que Huixtán levantó bandera blanca al declararse territorio libre de analfabetismo, tras lograr que más de 2 mil 500 personas aprendieran a leer y escribir. Señaló que este avance es un símbolo de unidad y demuestra que, cuando el pueblo se organiza, es capaz de superar cualquier reto. Felicitó a quienes eligieron la educación como camino hacia el buen vivir y sostuvo que el verdadero cambio nace del propio pueblo.

La secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Leticia Méndez Intzin, manifestó el respaldo de los pueblos originarios a este proyecto de alfabetización, el cual responde a un anhelo histórico de la población, particularmente de las mujeres indígenas, a quienes durante años se les negó este derecho.

Bandera blanca, resultado de la voluntad y compromiso

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, reconoció al pueblo de Huixtán por asumir con responsabilidad el camino de la transformación y alcanzar la bandera blanca contra el analfabetismo, resultado de la voluntad y el compromiso de asesoras, asesores, educandas y educandos que decidieron cambiar su realidad.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, detalló que en este municipio se invirtieron 7.7 millones de pesos para la rehabilitación y construcción de infraestructura educativa digna en las localidades de San Pedro Pedernal, 20 de Noviembre y La Libertad. Agregó que se tienen proyectadas diversas obras adicionales en este rubro, con una inversión superior a los 15 millones de pesos.

El presidente municipal de Huixtán, Romeo Damián Huet Álvarez, expresó su satisfacción por lograr que el municipio se declare libre de analfabetismo y que todas y todos sus habitantes sepan leer y escribir. Consideró que la alfabetización es el primer paso hacia la libertad, la igualdad y la justicia, y refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada con los tres niveles de gobierno para levantar bandera blanca en todo Chiapas y consolidar un ejemplo de gobernabilidad, trabajo y desarrollo.