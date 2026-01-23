Levantan siete toneladas de desechos en playas

Ante la acumulación de desechos en las costas de Tapachula, la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) de Puerto Chiapas, en coordinación con diversas instituciones federales y estatales, llevaron a cabo una jornada de limpieza en la playa de Puerto Madero, logrando recolectar siete toneladas de residuos, incluyendo plásticos, vidrios y llantas.

De acuerdo con la información de los directivos de la Asipona de Puerto Chiapas, expresaron que la jornada contó con la participación personal de Secretaría de Marina (Semar), de la Escuela Superior de Tapachula, entre otras.

Quienes se unieron para contribuir al cuidado del medio ambiente y la preservación de las costas.

Conservación

El objetivo es trabajar en un esfuerzo conjunto por un Puerto Chiapas más limpio y sustentable, ya que con este tipo de acciones no solo se mejora la imagen de las playas, sino también contribuye al cuidado del medio ambiente y la conservación de la riqueza natural.

Se informó que la iniciativa busca promover la consciencia ambiental y fomentar la participación ciudadana en la protección del entorno natural, por lo que, la recolección de residuos es un paso importante para mantener las playas limpias y seguras para los visitantes y la vida marina.

Educación ambiental

Señalaron que se logró la recolección de varios costales de basura en la zona, sin embargo, se requiere no solo de más ayuda para sanear el litoral, sino de tener mayor educación y consciencia para evitar tirar desechos en la vía pública, ríos y afluentes, cuyo destino final es el mar.

Indicaron que muchos de los desechos son inorgánicos que tardan cientos de años en degradarse, pero que además, muchos de ellos como el PET, vidrio, aluminio y cartón son productos que se comercializan y generan algún recurso en lugar de convertirse en basura.

Por último, se mencionó que “El trabajo fue arduo, ya que mucha basura se encuentra intercalada con la arena, así como con la maleza de las zonas. Se priorizó la limpieza de playas, como de algunas áreas habitables de Puerto Madero, por lo que pedimos a la población a mantener limpio el lugar”.