Levantan tonelada y media de basura

Autoridades realizaron el pasado fin de semana una jornada de limpieza en las orillas del río Amarillo de San Cristóbal de Las Casas, a la altura de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Sedespi), con el objetivo de recuperar espacios públicos y promover una ciudad más limpia y saludable

mejorar el entorno urbano

José Alfredo Hernández Aguilar informó que en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Dirección de Limpia Municipal se recolectó una tonelada y media de desechos.

Durante la actividad también se retiró a personas en situación de calle que permanecían en el área y generaban acumulación de basura, como parte de la estrategia para mejorar el entorno urbano.

Las autoridades subrayaron que estas acciones buscan reforzar la cultura de limpieza y sumar esfuerzos interinstitucionales para atender la problemática de residuos sólidos en San Cristóbal de Las Casas.