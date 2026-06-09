Ley Contra el Acecho no es contra los medios

La diputada de Movimiento Ciudadano, Andrea Negrón expuso que existe una mala interpretación de la Ley Contra el Acecho Digital que actualmente se trabaja en el Congreso del Estado.

Aseguró que no es una ley relacionada con la censura de los medios digitales o en contra de la libertad de expresión.

En este contexto dijo que, el pasado mes de noviembre presentó una iniciativa que se ha ido fortaleciendo a lo largo de estos meses con la ayuda de diferentes autoridades.

“Es ahí donde surge la necesidad de acecho digital y no se debe confundir con un tema que puede afectar a los medios de comunicación”, indicó.

Se trata de proteger a las infancias que muchas veces están en riesgo con las diferentes plataformas de juegos que proliferan actualmente y que son víctimas de este delito, dijo.

Actualmente, cuando los padres o tutores del menor llegan a presentar una denuncia por este tema, desafortunadamente el tipo penal no existe.

“Es aquí donde debemos enfocar esta iniciativa en cuidar el interés superior de las niñas, niños, adolescencias, y que no va enfocada únicamente a menores”, indicó.

Enfoque debe debatirse

Aunque este tipo de delito es más común en las mujeres, también existen víctimas varones, niños, adolescentes que son acosados dentro de las mismas aulas escolares.

Por ello puntualizó que el enfoque debe aclararse, debatirse y precisar que no va contra los medios de comunicación.

“Ahora en el Marco del Día de la Liberta de Expresión recalcamos que nosotros nunca vamos a coartar la libertar de expresión. Si hay crítica, si hay debate que bienvenida sea, buscando siempre el respeto”, remarcó.

Lamentó que exista falta de información al respecto, “existe toda la disposición y compromiso de abrir estos espacios al diálogo, dar esta información a los medios digitales para evitar confusiones”.