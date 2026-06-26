Ley contra maltrato animal solo respalda a un sector

El diputado local de Morena por el V distrito de San Cristóbal de Las Casas, Juan Salvador Camacho Velasco, reconoció que la Ley de Protección Animal aprobada en Chiapas en junio de 2025 no tiene alcance para prohibir las corridas de toros ni las peleas de gallos, al estar limitada de forma exclusiva a los animales de compañía.

En entrevista, el legislador fue enfático al señalar que la iniciativa original que presentó buscaba una ley de protección animal en sentido amplio, pero durante el proceso de dictaminación se adecuó solo a animales de compañía.

Propuesta

“Mi propuesta era que fuera una ley de protección animal, así venía el planteamiento original, pero a la hora de dictaminarse se adecuó a animales de compañía, así es como salió la última iniciativa”, explicó.

Camacho Velasco lamentó que, con esta limitación, queden desprotegidos los animales que no son considerados de compañía, como los toros utilizados en la tauromaquia y los gallos de pelea. “Lamentablemente quedan desprotegidos los animales, en este caso en su conjunto que no sean de compañía como los toros y gallos”, señaló el diputado.

“Estoy en contra de toda forma de maltrato animal y de todos los actos que dañen a los animales, que lastimen, que laceren. Y eso son las peleas de gallos, por supuesto las corridas de toros, las peleas de perros”, expresó.

El diputado calificó estos espectáculos como “actos de maltrato disfrazados de tradición o de espectáculo”.

Seguirá trabajando

El diputado reconoció que “el Congreso no aprobó una ley en ese sentido y falta trabajo legislativo por hacer para que realmente se prohíban estos actos de maltrato, disfrazados de tradición o de espectáculo”.

Camacho Velasco subrayó que se trata de un debate que debe abrirse con la sociedad y en el que el Congreso tiene que trabajar, sobre todo en San Cristóbal de Las Casas, donde existe la mayor tradición de corridas de toros en el estado.

“Aún las corridas de toros no están prohibidas en el estado de Chiapas y por ende en San Cristóbal se siguen practicando”, puntualizó.