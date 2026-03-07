Ley de identidad de género, pendiente desde 2015

Carmen Velasco de la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual, se sumó al llamado a las y los legisladores de Chiapas a que se analice, discuta y apruebe la ley de identidad de género, que beneficiaría a que las personas trans puedan tener acceso a mejores condiciones laborales, de salud, educación y otros derechos.

Dijo que todavía hay pendientes en el marco jurídico para que se garanticen los derechos fundamentales de las personas de la diversidad sexual, ya que actualmente para que sus documentos personales coincidan con su identidad de género, deben pagar por un amparo.

Sin avances

Recordó que desde el 2015 diversos colectivos y asociaciones se han acercado a diferentes legisladores y legisladoras para promover e impulsar la iniciativa de reforma, aunque se han presentado propuestas ante el Poder Legislativo, ninguna ha avanzado en el proceso.

“Hoy solo pueden acceder a ese derecho por medio de un amparo, pero deben desembolsar una importante cantidad de dinero, además que lleva mucho tiempo, por eso no todas lo pueden hacer, hasta ahora pocas personas en Chiapas lo han logrado, el año pasado solo tres iniciaron el proceso”.

Limitaciones

Enfatizó que el hecho de que sus documentos personales no coincidan con su identidad de género, les limita poder acceder a un trabajo formal bien remunerado y, en algunos casos, a la educación en cualquier nivel.

Las mujeres trans al igual que todas las personas, necesitan una identificación que los acredite legalmente para poder ejercer los derechos libremente. Por no tenerla, muchas personas no terminan sus estudios, trabajan en la informalidad o incluso en el sexoservicio.