La Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales en México, aprobada este mes de noviembre, toma en cuenta a animales de compañía, de producción o consumo humano y fauna silvestre, con sanciones económicas y cárcel para los infractores, además de otras cuestiones relevantes.

Esta legislación es de aplicación federal y entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). También se reconoce formalmente a los animales como seres sintientes.

Jorge Alberto Rodríguez Pérez, docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), comentó que además se creará el Registro Nacional de Animales de Compañía y un padrón de personas infractoras, con permanencia de uno a cinco años y restricciones para ciertos apoyos públicos.

¿Qué tanto ha avanzado la cultura de cuidado de los animales?

En los últimos años se han dado importantes pasos en el tema, con modificaciones a las leyes, reglamentos, tanto en municipios como Tuxtla Gutiérrez como a nivel estado; quizá lo que hace falta es difundir esos avances entre la población.

Todavía hay familias que desconocen cómo cuidar de forma correcta las mascotas, sobre todo cuando se trata de fauna silvestre como arañas, víboras y otras. Sí hay trabajo desde las autoridades, pero debe llegar a la ciudadanía para eliminar la idea de que tener una mascota es solo darle agua y comida.

¿Qué relevancia tiene la nueva legislación?

Es muy importante, si bien se han hecho esfuerzos en municipios, como la capital del estado, ahora se abarca a todos los animales. Algo que se había descuidado era los animales de abasto y de consumo, ya que en algunos casos los mantienen en granjas hacinadas. Ahora las granjas deberán mantenerlos en las mejores condiciones posibles.

También habla sobre los animales de trabajo, como los caballos y burros. que deberán tener horarios adecuados para trabajar, con descanso y alimentación adecuados y con una vida de retiro.

Se podrá prevenir la transmisión de enfermedades, tanto entre animales, como a los humanos. Evitar que los perros se vuelvan ferales en búsqueda de alimento y atacar incluso a personas.

¿Qué dice sobre las personas infractoras?

Quienes cometan algún tipo de maltrato animal según se establece, serán registrados en un padrón nacional, por lo que ya no podrán tener ninguna otra mascota y no podrán recibir ciertos apoyos sociales. Además, se establecen multas económicas fuertes.

Esto era necesario para combatir este problema. Ahora se podrá tener estimaciones más exactas de las poblaciones de perros, gatos y otras especies, para que no haya animales en situación de calle. Los Ayuntamientos podrán, ahora que estarán obligados, implementar estrategias más directas.

¿La ley abarca temas como carreras de caballos, tauromaquia, las peleas de perros?

Sí, se incluyen estas prácticas que han existido en México desde hace mucho tiempo sin una regulación general. Se menciona también la venta de animales, que tampoco estaba regulada de manera especifica.

Realmente se integró varios aspectos que nunca habían sido regulados, se conformaron a especies que no habían sido sujetas de protección.

La ley regula la venta, adopción y comercialización, así como espectáculos, deportes, producciones audiovisuales y manejo de fauna silvestre.