Ley de transporte debe adecuarse a plataformas

Ante la presencia de las plataformas como Uber y Didi en Tuxtla Gutiérrez y la controversia generada con los grupos de taxistas y la Secretaría de Movilidad y Transporte, el diputado Marcelo Toledo Cruz dio su punto de vista ante esta polémica.

Marco legal

“Tenemos la libertad de dedicarnos al oficio que sea, siempre y cuando sea legal y no se violente ninguna ley; lo que se debería de hacer es regular, de tal manera que se evite esa zozobra que tienen los propietarios de estos vehículos particulares que son trabajados para traslado de personas, con la finalidad de que puedan estar dentro del marco legal”.

De tal manera que el legislador apuntó que el año pasado se aprobó una ley de movilidad y transporte.

“El año pasado aprobamos una ley de transporte, que puede ser modificada si así lo necesitara; me parece que la represión no es la solución para ningún tipo de conflicto, no es quitándoles unidades o mandándolas a un corralón como se va a mejorar la situación de estas personas, porque finalmente lo que buscan es llevar recurso a sus casas”.

Apuntó que los taxis deberían de preocuparse por dar un mejor servicio porque si se realizaran preguntas a la ciudadanía, la respuesta es que la gente está muy conforme con estas plataformas y disgustadas con el servicio de taxis públicos.

Protestas

Es importante precisar que durante en la semana se registraron protestas de ambos grupos, en los que destacan los cuestionamientos de taxistas tradicionales acerca de la competencia desleal que significa la presencia de estos servicios, pues ellos deben pagar impuestos y documentación que no se exige a los operadores de plataformas; aunque reconocen que los servicios son más económicos y de mejores condiciones, por lo que los usuarios los prefieren.

También se puede precisar que en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, se ha suspendido temporalmente la operación de Didi, por parte de algunos operadores, mientras se regulariza su situación.

Lo que es cierto es que la situación de Uber y Didi en Chiapas sigue siendo incierta, con el futuro de estas plataformas en el estado aún por definirse, pues los operadores de Uber aseguran que la plataforma sí cuenta con un amparo, lo cual les sirve como respaldo para continuar brindando el servicio.