Ley Silla ya es efectiva en la entidad

El pasado 15 de diciembre se hizo efectiva ahora sí la llamada Ley Silla. Los patrones están obligados a dejar que los trabajadores se sienten cada cierto tiempo para descansar.

Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de diciembre de 2024, entró en vigor el 17 de junio de 2025, pero les dieron otros 180 días naturales a las empresas para tomar las medidas a efecto de poder cumplirla.

El objetivo es que las empresas provean el número suficiente de sillas con respaldo a todas las personas trabajadoras en los sectores de servicios, comercio y centros de trabajo análogos, para la ejecución de sus funciones o para el descanso periódico.

En los 180 días naturales que les dieron a las empresas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social elaboró las normas correspondientes sobre los factores de riesgos de trabajo, que establece entre otras cosas que cada empresa debe adecuar su reglamento interno.

Riesgos de trabajo

Todo trabajador debe saber los riesgos de estar mucho tiempo de pie. Gerardo Velázquez Hernández, especialista en biomecánica clínica, dice que se asocia a osteoporosis y en casos extremos con la diabetes, porque la misma postura altera el metabolismo.

Dijo que la misma postura puede ocasionar fatiga crónica, desgaste muscular, mala circulación sanguínea o varices en piernas. Además, en talones se puede desarrollar lo que se conoce como espolón calcáneo, fascitis plantar, desgaste de las rodillas, cadera o incluso a nivel de la columna vertebral, porque el cuerpo sostiene el peso corporal.

Incumplir la Ley Silla conlleva sanciones económicas para los empleadores, que van desde miles hasta más de medio millón de pesos dependiendo del número de trabajadores.