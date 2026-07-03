“Leyendo por la Paz” acerca a jóvenes con TEA

Como parte de las acciones de inclusión que impulsa la Secretaría de Educación (SE), a través del Comité Estatal Interinstitucional para la Atención de las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), y en cumplimiento de la Ley para la Atención de las Personas con Trastorno del Espectro Autista para el Estado de Chiapas, se llevó a cabo el Encuentro de Lectura para Niñas, Niños y Adolescentes con Trastorno del Espectro Autista, realizado en coordinación con el Fondo de Cultura Económica (FCE) como parte de la estrategia estatal Leyendo por la Paz, impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

“No conocer al otro y no conocerse a uno mismo significa cambiar la victoria por una derrota. No conocer al otro y no conocerse a uno mismo significa que cada batalla será una derrota segura”, leyó Maximiliano Cruz Estudillo, estudiante de segundo grado de secundaria e integrante fundador del Club de Adolescentes Neurodivergentes de Autis Chiapas, al compartir con las y los asistentes un fragmento de su libro favorito, El arte de la guerra, de Sun Tzu.

Significado

Al concluir su participación, explicó el significado que esta obra tiene para él: “Antes de enfrentarte a algo debes saber qué es. Eso también tenemos que hacerlo con nosotros mismos y comenzar a conocernos. Este libro es mi favorito porque, a pesar de los años transcurridos desde su publicación, sigue siendo vigente y puede adaptarse a los contextos actuales”, expresó.

El encuentro se realizó en las instalaciones del Centro Estatal de Tecnología Educativa (CETE), con la participación de niñas, niños y adolescentes (NNA), acompañados por sus familias, personas tutoras e integrantes de la asociación Autis Chiapas. Se espera que la entrega de estos libros fortalezca el acceso a la lectura como una herramienta para favorecer el aprendizaje, la comunicación y la convivencia.

Asimismo, esta iniciativa busca fomentar el gusto por la lectura, estimular la imaginación, despertar el interés por el conocimiento y contribuir al desarrollo integral de las y los participantes, desde el reconocimiento de la diversidad y el respeto a los distintos ritmos de aprendizaje y a las necesidades de cada persona.

En representación de las autoridades educativas, Isis Lizbeth Gómez Castillejos, integrante del equipo pedagógico del Departamento para la Integración Educativa, expresó su reconocimiento al compromiso de las familias y de las asociaciones, cuyo esfuerzo conjunto fortalece la construcción de una comunidad educativa más incluyente, participativa y comprometida con el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes (NNA), consolidando espacios cada vez más inclusivos, accesibles y orientados al bienestar de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).