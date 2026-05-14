LI CHAM de Ana Ts’uyeb se estrena en San Cristobal

El largometraje “LI CHAM” se estrenará este 14 de mayo en Cinépolis San Cristóbal de Las Casas, mientras que el 16 de mayo se tendrá una función especial con la presencia de las protagonistas y el equipo de producción.

La cinta dirigida por la cineasta tsotsil, Ana Ts’uyeb, originaria de Chenalhó, Chiapas, es la primera película chiapaneca proyectada en cines comerciales.

Ana Ts’uyeb explicó en entrevista que el cortometraje es la historia de su mamá Margarita, de su tía Juana y de la esposa de su primo, que se refiere a la violencia patriarcal y reflexiona sobre los usos y costumbres que violentan los derechos de las mujeres.

La ópera prima de Ana, es ganadora del Premio Ojo al mejor largometraje Mexicano, en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2024, y el Premio Grand Prix, en el Festival de Montreal, Canadá 2025.

Adelantó que la película es un reconocimiento a las mujeres que sostienen a los pueblos originarios y es el primer largometraje en lengua tsotsil que llega a salas de cine en México.

Trayectoria

Ana Ts’uyeb, egresada de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), está feliz de haber cumplido su sueño, de que su obra ahora esté en el cine gracias al apoyo de muchas personas y su familia.