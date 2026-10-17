Li cham se exhibirá en cuatro países

La película titulada “Li cham (Morí)”, de la cineasta maya tsotsil, Ana Ts’uyeb, será exhibida en México, Perú, Bolivia y Chile, como parte de las actividades de la vigésima muestra de cine video indígena, que organiza el Museo Chileno de Arte Precolombino.

Ts’uyeb dijo que la cinta se exhibirá en Perú el 10 de octubre; en México y Bolivia el día 15 y en Chile el 16 y el 24 de octubre, por lo que ella estará una semana, del 19 al 25, en Santiago como motivo de la muestra.

Esta obra, explicó, fue grabada en Naranjatik Alto, municipio de Chenalhó, de donde es originaria, “retrata la vida de tres mujeres tsotsiles: mi madre Margarita, mi tía Juana y Faustina, quienes luchan por superar diversas violencias patriarcales para lograr su autonomía y procurar una vida con mayores esperanzas para sus hijas e hijos”.

Añadió que “estas protagonistas comparten un pasado en el movimiento social zapatista y un presente marcado por el trabajo con el café y la siembra de la milpa. A través de sus testimonios, la película profundiza en una historia atravesada por sueños truncados, violencias y duelos, pero también sus luchas constantes por el derecho a la tierra y a una vida autónoma”.

Ana señaló que la película “es una mirada desde adentro que cuestiona las mismas prácticas de usos y costumbres que violentan la vida de las mujeres, mientras honran la dignidad, la lengua la cultura y también muestra una esperanza de una vida libre de violencia para las nuevas generaciones”.

Recordó que el estreno mundial de su obra fue el 21 de octubre 2024 en el Festival Internacional de Cine de Morelia, en el que ganó el premio Ojo a mejor largometraje y fue el inicio de su gira en diversos festivales. El 7 de mayo pasado fue su estreno en salas comerciales e independientes de México. Actualmente se encuentra en plataformas en el país.

Ha sido exhibida en festivales especializados y de temática indígena de Canadá, Alemania, Colombia, Ecuador y México, entre otros países y ha ganado varios premios.