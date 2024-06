Libera CNTE instalaciones de Pemex

La crisis generada por el desabasto de combustible y las compras de pánico de muchos usuarios llegó a su fin después de 8 días de mantener bloqueada la planta de Pemex, en Tuxtla Gutiérrez; el magisterio federalizado adherido a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), decidió retirar el plantón.

Isael González Vázquez, secretario general de la sección 7, comentó que en asamblea estatal llegaron al acuerdo de finalizar esta acción de protesta, sin embargo, el paro indefinido continúa con el plantón que tienen instalado en el zócalo de la ciudad, además de otras actividades para mantener la presión hacia las autoridades estatales y federales.

Desabasto

Desde el fin de semana comenzó el desabasto de combustible en la capital y en los últimos días afectó los municipios aledaños, los usuarios tardaban hasta cuatro horas para cargar combustible. Con la liberación de la planta, el abasto comenzaría inmediatamente.

Respecto al señalamiento que hiciera una consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), en cuanto a que no se podrán instalar 20 casillas para la jornada electoral del domingo por el paro de maestros, el secretario general indicó que, el organismo no se ha acercado para buscar el diálogo.

La postura de la CNTE no ha sido boicotear las elecciones, “esté o no el paro las elecciones se harían, aunque voten 10 o 20, la CNTE no es violenta, vamos analizar si es cierto o si solo es para que la sociedad se moleste”.

González Sánchez dijo que la lucha no es contra la sociedad, por lo que pidió una disculpa por las afectaciones; el movimiento es social, por la mejora de la educación pública y de los derechos laborales de los maestros.

Sigue el diálogo

También dio a conocer que el diálogo continua con el gobierno federal, el próximo 4 de junio se reunirán nuevamente con el presidente López Obrador, pero a nivel estatal no se ha dado la apertura.

Insistió en que el salario del maestro no es suficiente para los gastos personales y el sustento familiar, por lo que reiteran la demanda de aumento.