Liberación de cocodrilos llevó años de rehabilitación

La liberación de 13 ejemplares de Crocodylus acutus en el Parque Nacional Cañón del Sumidero el pasado 10 de septiembre fue la culminación de complejo proceso médico y conductual para devolver a los reptiles a su entorno natural, informó el Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre “Mundo Cocodrilo” (Comaffas).

Explicaron que los ejemplares ingresaron a las instalaciones mediante el respaldo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), tras ser rescatados de situaciones de alto riesgo como cacería, tenencia ilegal como mascotas y maltrato animal.

Condiciones

La mayoría de los individuos arribó con heridas severas y en condiciones físicas deplorables, lo que obligó a periodos de recuperación que llevó varios meses e incluso años de atención especializada.

Este largo proceso de rehabilitación estuvo bajo la responsabilidad del biólogo, Jerónimo Domínguez Laso y un equipo técnico de trabajo.

Comaffas aseguró que a diferencia de otras iniciativas gubernamentales, la atención veterinaria, manutención y logística se financió con recursos propios de la organización civil y campañas de recaudación de fondos, al no contar con subsidios públicos ni externos.

Los cocodrilos liberados pertenecen genéticamente a la misma zona de distribución del Cañón del Sumidero, por ello, la reintegración se planificó mediante la selección de sitios estratégicos basada en los datos del monitoreo poblacional del Área Natural Protegida.

El operativo contó con la colaboración de la UMA “El Boquerón de Osumacinta”, para el resguardo temporal de los ejemplares más pequeños, facilitando su adaptación ambiental paulatina.

Asimismo, la Profepa acompañó el marco legal, la URAP realizó el traslado y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) coordinó el ingreso y recorrido dentro del parque nacional.