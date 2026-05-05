Liberan 8 mil millones para obra carretera Palenque-Ocosingo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, liberó un total de 8 mil millones de pesos (mmdp) destinados para la obra carretera Ocosingo- Palenque conocida como “La Ruta de las Culturas Mayas”, confirmó el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar durante un evento con el sector constructor.

El mandatario dijo que durante la visita de la presidenta a Palenque, le reportó los avances de trabajo de esta importante obra vial que busca detonar la conectividad, así como fortalecer la economía, el comercio, la educación, la salud y el turismo en la región.

Crecimiento económico

El estado tuvo un crecimiento económico importante en comparación con otras entidades del país, de acuerdo a lo revelado por el gobernador del estado, Chiapas aumentó al 2.6 por ciento mientras que otros estados registraron un decrecimiento de hasta menos 5.

De acuerdo al mandatario estatal esto se debe en gran medida a la inversión que se le ha destinado al estado en distintos rubros y adelantó que para el presente año vendrá una importante inyección económica para llevar a cabo obras de gran envergadura para la entidad.

“Estamos por el camino correcto y vamos a estar mejor porque vienen más y mas inversiones para nuestro estado”, declaró.

Inversión

Sobre la construcción de más viviendas del programa impulsado por el Gobierno Federal, el gobernador confirmó la posibilidad de que en la entidad se pueda duplicar la inversión durante el sexenio, lo que significaría una derrama económica importante.

Finalmente, el gobernador adelantó que próximamente presentará ante la presidenta el proyecto de traer gas natural del municipio de Reforma hacia Tuxtla Gutiérrez y confió en que se pueda concretar el trabajo en conjunto para hacer realidad esta obra.