Liberan a mujer tseltal presa

La colectiva Cereza informó que Rosa, una mujer tseltal invidente que llevaba cinco años encarcelada, pudo pasar la noche en su domicilio. Indicaron que el juez aplicó un enfoque de ajuste razonable, declarando la inimputabilidad por discapacidad visual.

Señalaron que el juez, además de aplicar una perspectiva de discapacidad, aceptó argumentos, testigos fundamentales y pruebas materiales contundentes que demostraban la discapacidad visual que padece Rosa de forma permanente.

Por lo anterior, se aceptó que las medidas de seguridad se aplicaran dentro de su domicilio, donde actualmente está a cargo de su hermana, informó la colectiva que también señaló que están preparando carpetas administrativas y penales para los ministerios públicos y policías que no atendieron a los derechos humanos de Rosa.

En su momento, Rosa fue acusada de realizar un secuestro exprés, lo que la mantuvo durante cinco años encerrada en el Centro Estatal Para La Reincersión Social De Sentenciados (Cerss) 05, donde su estancia se prolongó por expedientes presuntamente perdidos en el juzgado de Ocosingo, así lo informó la asociación Amor Sin Fronteras.