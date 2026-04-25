Liberan a seis de los 22 detenidos en desalojo

Este viernes fueron liberados seis de los 22 detenidos durante un operativo realizado para desalojar el bloqueo carretero en el municipio de Escuintla, la tarde del domingo pasado.

De acuerdo con los reportes, se determinó la falta de elementos suficientes para su vinculación a proceso.

Los liberados hasta el momento son cinco hombres identificados como Bersaín López Rivas, Ezequiel López Toledo, Roberto Santos Jacob, Teodoro López Vázquez y Leslie Adela López Hernández.

Se dijo que el proceso de revisión del caso y las investigaciones continúan, ya que ha intervenido la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría General de Gobierno y Mediación (SGGyM), así como el Ayuntamiento de Villa Comaltitlán.

Causas

El operativo se dio tras una serie de manifestaciones que llevaron al bloqueo de la carretera, para exigir castigo al responsable del atropellamiento de un joven estudiante, quien perdió la vida y otro más resultó lesionado.

Los manifestantes señalaban que el responsable habría sido un empleado del gobierno municipal, pero al brindarle protección, derivó en las acciones de protesta.

Se dijo que el análisis de los expedientes permanece y se resolverá por la vía jurídica, a la vez que se mantiene el diálogo con las instancias de gobierno y los involucrados.