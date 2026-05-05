Liberan bloqueo en tramo carretero federal

Con cansancio pero sin desistir permanecieron durante dos días impidiendo el paso familiares y amigos de tres personas desaparecidas el pasado domingo 26 de abril en el municipio de Jiquipilas, un buen acuerdo y acercamiento de autoridades y afectados llevó a la pronta liberación de la vía de comunicación.

Fue desde el domingo al medido día que una nutrida cantidad de población se constituyó sobre el tramo carretero Puente La Cintal-Puente Las Flores a la altura de las Jotas para colocar neumáticos y piedras que impidieran el libre tránsito a los usuarios de esta, como medida de presión a las autoridades en la búsqueda de sus familiares.

Fue así que el bloqueo dando paso estrictamente a personas con problemas de salud se extendió hasta el lunes donde en el transcurso del día existió el acercamiento del secretario de Gobierno, Jorge Enrique Hernández Vielma, quien encabezó la mesa de diálogo llevando acabo las primeras peticiones de los afectados.

Diálogo

Tras lo anterior, fue hasta las 10:00 horas que arribó el mediador, así como la presidenta Municipal, Blanca Yanet Chiu López, junto con mandos oficiales de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano para iniciar la comunicación entre demandantes sociales y solución, quedando despejada la carretera minutos más tarde de la previa reunión para dirigirse a la verdadera mesa de diálogo.

Finalmente, los puntos a tratar solucionados fueron el retiro de los elementos del Mando Único de la Policía Municipal de La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal del municipio de Jiquipilas para quedar a cargo Sedena y Guardia Nacional, la búsqueda más intensa y transparente de sus familiares, y la solicitud para la destitución de la actual alcaldesa.