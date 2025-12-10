Liberan calle del mercado Manuel Larráinzar

Después de tres meses que la calle Independencia permaneció cerrada, que es la principal del mercado público Manuel Larráinzar, fue abierta al público y para el transporte, así lo informaron los locatarios en voz de Beatriz Gutiérrez Rincón.

Los comerciantes informaron que esa vialidad estuvo obstruida por una obra de unos metros de pavimentación que realizaron, sin embargo, el cierre provocó caos vial y que vendedores ambulantes vendieran en la calle, además de que los peatones no pudieran pasar pues colocaron mesas y sillas para comerciar.

Consecuencias

Esto derivó en que en el mercado más grande de Tonalá hubiera desorganización y que los ambulantes vendieran “amontonados”, situación que fue aprovechada por los estafadores de billetes falsos que hicieron de las suyas, dañando la economía de ambulantes y comerciantes establecidos.

No obstante, la calle Independencia fue reabierta la mañana de este lunes y la normalidad regresó quedando libre para el tránsito de automóviles y clientes que ahora llegan con tranquilidad, pues mientras estuvo cerrada se hizo un desorden y hubo inseguridad, incluso vendían en la vialidad.