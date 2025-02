Liberan concesiones para San Cristóbal

La Secretaría de Transportes a nivel estado liberó 234 concesiones individuales para taxis y 13 más para cooperativas en San Cristóbal de Las Casas, informó Eligio Francisco Cordero Moreno, secretario estatal de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

“Hace más de 24 años que no se habían entregado concesiones en San Cristóbal, y por ello había anarquía de grupos que llegaron y empezaron a invadir rutas y a habilitar unidades irregulares en detrimento de los concesionados y de los usuarios”, agregó.

Logro

Dijo que se logró el consenso entre todas las agrupaciones, por lo que inicialmente “se decía que serían 400 concesiones aproximadamente, pero en la revisión que las mismas autoridades hicieron se otorgaron dos tipos de modalidades y se le dio la oportunidad a choferes que tienen más de 30 años trabajando” y demandaban una concesión.

En entrevista, explicó que el pasado jueves se publicó el acuerdo en el Periódico Oficial para dotar de esas concesiones a San Cristóbal. “Se redujo el número, pero todos los sectores están consientes de que en la próxima revisión para concluir la entrega para bajo, alto tonelaje y una parte del transporte colectivo, se tendrá que regular.

“Tenemos que ser congruentes en que es necesario el transporte de pasaje en modalidad de taxi, pero también de los abusos que se venían cometiendo de parte de muchos transportistas, porque llegó el momento en que sin que se haya autorizado el incremento oficial de 35 o 40 pesos, cobraban 50, 60, 70 y hasta 100 pesos, o sencillamente se permitió la anarquía, de tal forma que con la complicidad de las mismas autoridades se hacían acciones en detrimento de la sociedad”.

Cierran filas

Ahora, dijo Cordero Moreno, “se ha cerrado con filas organizaciones, sectores y federaciones que representan a grupos de verdaderos choferes y tienen agrupaciones debidamente constituidas en lo jurídico y están al corriente en sus impuestos; las cosas tienen que cambiar”.

-¿Ya no haya anarquía en el cobro de las tarifas? -se le preguntó.

Tienen que bajar. Lo que tenemos autorizado cobrar en el primer cuadro de San Cristóbal son 35 pesos y no hay incremento, pero poco a poco le fueron subiendo y ahora todos cobran 50 pesos”.

Cordero Moreno aseguró que en el Pueblo Mágico existen mil 134 unidades debidamente concesionados, “pero esa cantidad es insuficiente para la población de la ciudad, y ante ello algunos abusaban e incrementan todavía de incrementar las tarifas”.

Sin embargo, aseveró, “ahora todos tienen que poner sus barbas a remojar y respetar las tarifas oficiales que tiene que implementar la nueva administración”.

-¿Hay taxi piratas?

“Había, pero se logró una acuerdo con todas las organizaciones de no permitirlos para no caer en la anarquía, y sobre todo, no poner en riesgo a la sociedad que no sabía qué tipo de unidad tomaba; de permitir esa anarquía tendríamos más de dos mil vehículos irregulares. Por eso se hizo una unificación general apoyando no solo la economía de los verdaderos transportistas, sino al gobierno para no permitir esa anarquía”.