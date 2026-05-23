Liberan ejemplares de mariposas

Con el vuelo de 80 mariposas, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), llevó a cabo la tercera liberación de ejemplares Monarca y Reina, actividad que forma parte del proyecto académico “Entre Reinas y Monarcas”, impulsado por el Cuerpo Académico de Conservación y Biodiversidad (CACYB).

El evento, denominado “Reinas al Vuelo”, fue una jornada enfocada en la educación ambiental y la divulgación científica, además de reforzar los esfuerzos de conservación de estas especies polinizadoras.

Ejemplares

Reynaldo Moctezuma Román, profesor de asignatura del Instituto de Ciencias Biológicas de la Unicach, explicó que durante esta tercera edición se liberaron 80 ejemplares, en una proporción mayor de mariposas Reina respecto a Monarca.

El proyecto nació hace dos años a partir de un permiso de colecta científica que permitió iniciar la reproducción controlada de estas especies en cautiverio.

Desde entonces, el mariposario universitario ha servido como espacio de investigación y formación ambiental.

Participación y objetivo

Indicó que el principal objetivo es generar información científica que permita establecer protocolos para la cría y conservación de mariposas en Chiapas, además de elaborar un manual de procedimientos que pueda ser compartido con personas interesadas en la reproducción de estos insectos.

Destacó además la participación activa de estudiantes universitarios, quienes colaboran en el cuidado de orugas, pupas y ejemplares adultos dentro del laboratorio de cultivo vegetal habilitado como módulo de crianza.

“Las mariposas llaman mucho la atención por sus colores y por verlas volar, pero también cumplen una función ecológica muy importante porque ayudan en la polinización y en el equilibrio de los ecosistemas”, expresó.

Durante el proceso de crianza, las especies dependen principalmente de plantas hospederas del género Asclepias, fundamentales para el desarrollo de las orugas debido a las propiedades químicas que contienen y que las protegen de depredadores.

Reacciones climáticas

El investigador advirtió que el cambio climático ya está impactando directamente los ciclos de vida de las mariposas, especialmente por las altas temperaturas registradas en la región.

“Hemos visto que el calor extremo altera sus procesos biológicos. Hay momentos en los que debemos liberar antes a las mariposas porque comienzan a estresarse debido a las temperaturas”, señaló.