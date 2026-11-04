Liberan la carretera a Palenque-Benemérito

Después de varias horas de bloqueo carretero en el tramo Palenque - Benemérito de Las Américas, la vía fue liberada la mañana de este martes, reportaron habitantes del lugar.

Se informó que las personas inconformes dejaron libre el camino, luego de dialogar con autoridades de la Fiscalía del Estado, Secretaría de Seguridad del Pueblo, Gobierno Federal y del municipio.

De esta manera decenas de vehículos que permanecías varados desde el pasado lunes en la zona, pudieron continuar su recorrido.

Se dio a conocer que la liberación ocurrió tras el diálogo que sostuvieron las autoridades con familiares y amigos de los tres hombres desaparecidos desde el pasado 29 de octubre. Hecho que los llevó a manifestarse para ser escuchados.

Las tres personas no localizadas desde el pasado 29 de octubre son: Mishel Enrique Vázquez, Eulalio López Cortés y Luis Miguel Cruz Vázquez. Los manifestantes mencionaron que recibieron atención de las autoridades.